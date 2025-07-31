Навроцкий призвал Украину изменить свою историческую политику

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским сказал о необходимости пересмотра подхода Киева к спорным вопросам общей с Варшавой истории. Об этом сообщил будущий пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич в социальных сетях.