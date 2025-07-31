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Навроцкий призвал Украину изменить свою историческую политику

Зеленский поздравил Навроцкого с победой на выборах президента Польши.

Источник: Аргументы и факты

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским сказал о необходимости пересмотра подхода Киева к спорным вопросам общей с Варшавой истории. Об этом сообщил будущий пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич в социальных сетях.

Звонок был инициирован Зеленским, который поздравил Навроцкого с победой на выборах.

По его словам, Навроцкий представил себя как «голос народа», который ожидает изменений в трактовке «важных и ранее нерешённых исторических вопросов». Польский политик подчеркнул, что эти вопросы станут предметом дальнейших двусторонних переговоров.

При этом избранный польский президент подтвердил сохранение поддержки Украины в противостоянии с Россией, отметив двойственный характер будущего диалога: сочетание жёстких позиций по историческим вопросам с продолжением военно-политической поддержки Киева.

В начале июля Верховный суд Польши утвердил победу представителя оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого на выборах президента.