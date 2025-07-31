Навроцкий призвал Украину изменить свою историческую политику

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским сказал о необходимости пересмотра подхода Киева к спорным вопросам общей с Варшавой истории. Об этом сообщил будущий пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич в социальных сетях.
Звонок был инициирован Зеленским, который поздравил Навроцкого с победой на выборах.
По его словам, Навроцкий представил себя как «голос народа», который ожидает изменений в трактовке «важных и ранее нерешённых исторических вопросов». Польский политик подчеркнул, что эти вопросы станут предметом дальнейших двусторонних переговоров.
При этом избранный польский президент подтвердил сохранение поддержки Украины в противостоянии с Россией, отметив двойственный характер будущего диалога: сочетание жёстких позиций по историческим вопросам с продолжением военно-политической поддержки Киева.
В начале июля Верховный суд Польши утвердил победу представителя оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого на выборах президента.