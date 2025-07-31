Белый дом: Трамп подпишет указ о пошлинах против стран без торговых соглашений

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявил, что в ближайшие часы президент США Дональд Трамп подпишет указ, в соответствии с которым будут установлены импортные пошлины против не пришедших к торговому соглашению с Вашингтоном стран.
Левитт сказала, что указ будет подписан днем или вечером, отвечая журналисту.
Документ будет опубликован пресс-службой Белого дома, заявила Левитт.
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