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Белый дом: Трамп подпишет указ о пошлинах против стран без торговых соглашений

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявил, что в ближайшие часы президент США Дональд Трамп подпишет указ, в соответствии с которым будут установлены импортные пошлины против не пришедших к торговому соглашению с Вашингтоном стран.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявил, что в ближайшие часы президент США Дональд Трамп подпишет указ, в соответствии с которым будут установлены импортные пошлины против не пришедших к торговому соглашению с Вашингтоном стран.

Левитт сказала, что указ будет подписан днем или вечером, отвечая журналисту.

Документ будет опубликован пресс-службой Белого дома, заявила Левитт.

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