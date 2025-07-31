Рыбаков о переговорах Беларуси с США: готовятся очередные шаги с обеих сторон

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков прокомментировал переговоры Беларуси и США в интервью телеканалу «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Процесс продолжается. Мы в постоянном контакте с представителями Госдепартамента, Администрации Президента США, Совета национальной безопасности. Продолжаются консультации, переговоры. Готовятся очередные шаги с обеих сторон. Все очень плодотворно развивается. Просто с учетом бурных событий во всем мире и большой занятости всех вовлеченных не так быстро идет процесс, как хотелось бы. Но могу вас заверить, что он идет», — сказал Валентин Рыбаков.
Как сообщалось ранее, Президент Беларуси Александр Лукашенко в июне встречался в Минске со спецпосланником Президента США Китом Келлогом. -0-