Президент Польши Навроцкий потребовал Зеленского изменить подход Киева к истории

«Историческая политика стала ключевой темой обсуждения. Кароль Навроцкий подчеркнул, что он — голос народа, который требует изменений в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться», — заявил Леськевич.
Несмотря на существующие разногласия, избранный президент Польши подтвердил дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Россией. До этого Навроцкий неоднократно критиковал украинское руководство, указывая на нерешённость вопросов, связанных с Волынской резнёй и влиянием бандеровской идеологии.
Ранее Навроцкий потребовал от Зеленского провести эксгумацию жертв Волынской резни. В своей речи он обратился к украинскому послу Василию Боднару с просьбой передать соответствующее обращение руководству в Киеве. Украинский дипломат в ответ признал необходимость «называть преступление преступлением», но также подчеркнул важность «уважения к памяти погибших по обе стороны границы».