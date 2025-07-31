Президент Польши Навроцкий потребовал Зеленского изменить подход Киева к истории

Ранее Навроцкий потребовал от Зеленского провести эксгумацию жертв Волынской резни. В своей речи он обратился к украинскому послу Василию Боднару с просьбой передать соответствующее обращение руководству в Киеве. Украинский дипломат в ответ признал необходимость «называть преступление преступлением», но также подчеркнул важность «уважения к памяти погибших по обе стороны границы».