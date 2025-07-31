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Путин дал право на две пенсии инвалидам: кого затронут изменения

Путин утвердил закон о праве на две пенсии участников СВО с инвалидностью.

Источник: Комсомольская правда

Участники специальной военной операции, добровольцы и ополченцы Донбасса, получившие ранения и ставшие инвалидами во время боевых действий с 2014 года, теперь смогут получать две пенсии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, граждане, заключившие контракты с организациями, поддерживающими ВС РФ, и получившие инвалидность с 24 февраля 2022 года на Украине, ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, имеют право на пенсию по инвалидности, страховую пенсию по старости и пенсию за выслугу лет.

Норма распространяется на добровольцев, а также на бойцов, которые служили в ДНР и ЛНР и получили инвалидность из-за участия в боевых действиях с 11 мая 2014 года.

Уточняется, что родителям погибших призывников назначается либо пенсия по потере кормильца и старости, либо пенсия за выслугу лет и по случаю потери кормильца, либо социальная пенсия и пенсия по случаю потери кормильца.

Ранее глава государства подписал закон о срочных выплатах раненым и семьям погибших на СВО.