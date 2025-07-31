Путин дал право на две пенсии инвалидам: кого затронут изменения

Согласно документу, граждане, заключившие контракты с организациями, поддерживающими ВС РФ, и получившие инвалидность с 24 февраля 2022 года на Украине, ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, имеют право на пенсию по инвалидности, страховую пенсию по старости и пенсию за выслугу лет.