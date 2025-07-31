Раскрыта афера с поставкой в армию бронежилетов-пустышек

Схема была циничной и простой. Получив в ноябре 2022 года гигантский контракт на 30 тысяч бронежилетов, дельцы из «Пикета» столкнулись с проблемой: быстро и дешево найти качественную продукцию было невозможно. Тогда они решили изготовить «броню» сами. Закупив в разных местах тканевые чехлы-безрукавки и металлические пластины неизвестного происхождения, они организовали на складе в Москве «сборочный цех».