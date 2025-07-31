Раскрыта афера с поставкой в армию бронежилетов-пустышек

Стали известны шокирующие подробности уголовного дела, в котором строительная фирма, в одночасье ставшая оборонным поставщиком, едва не отправила на верную смерть 30 тысяч российских бойцов. Руководители ООО «ГК “Пикет”» обвиняются в хищении у Минобороны 2,4 млрд рублей путем поставки абсолютно негодных бронежилетов, которые были не защитой, а смертельно опасной обузой, сообщает «Коммерсантъ».
Схема была циничной и простой. Получив в ноябре 2022 года гигантский контракт на 30 тысяч бронежилетов, дельцы из «Пикета» столкнулись с проблемой: быстро и дешево найти качественную продукцию было невозможно. Тогда они решили изготовить «броню» сами. Закупив в разных местах тканевые чехлы-безрукавки и металлические пластины неизвестного происхождения, они организовали на складе в Москве «сборочный цех».
При этом из конструкции был полностью исключен важнейший элемент — кевларовый противоосколочный модуль. Фигурантов дела не интересовали ни класс защиты, ни жизнь солдат, а только максимальная прибыль. Не видели они смысла и в установке кевлара, раз в жилете уже есть бронеплиты.
Осознавая преступность своих действий, мошенники создали фиктивные документы о якобы закупке кевларовых пакетов на 1,2 млрд рублей. Пользуясь загруженностью военных складов, они сумели сдать свою «продукцию», получив полную оплату. Легализовали похищенное, скупая недвижимость и акции. Часть денег для этого обналичивали и привозили в офис в большом розовом чемодане.
Сами участники аферы прекрасно понимали, что творят. Они сами говорили: «Если кто-то вернется с фронта с этими бронежилетами, то за это нам придется отвечать».
К счастью, большая часть смертельно опасных жилетов в войска так и не попала. Главные фигуранты дела признали свою вину, их ждет суд. Следствие продолжается.