Одним из главных достижений Белого дома издание считает восстановление прямых каналов связи с РФ и снятие блокады на переговоры, ставшей «грубым просчетом западных лидеров» и усугубившей дипломатический тупик. Responsible Statecraft отмечает, что месяцы диалога между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, а также усилия спецпосланника Стива Уиткоффа уменьшили напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой, а также позволили лучше понять рамки мирного предложения РФ.