Украинские чиновники заявили о страхе перед Зеленским

В высоких кабинетах на Украине не снижается обеспокоенность после восстановления Владимиром Зеленским полномочий антикоррупционных органов на фоне массовых протестов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По информации издания, чиновники антикоррупционного ведомства Украины по-прежнему опасаются, что Зеленский и его администрация не ослабят давление на следователей и будут отстранять их руководителей.
Страх по поводу давления на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) присутствует также и у европейских элит, отмечает агентство.
Ранее стало известно, что в квартире бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича стоит золотой унитаз в одной из уборных. Оттуда сотрудники НАБУ прослушивали и самого украинского лидера. Фото из квартиры показал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.