Путин подписал закон о расширении перечня сведений для обязательной маркировки

Закон также предусматривает, что система мониторинга может включать данные, необходимые для подтверждения страны происхождения товаров, подлежащих обязательной маркировке в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами правительства РФ. Кабмин определит перечень участников, которые смогут добровольно вносить данные в систему, формат, объём и состав предоставляемой информации, а также правила её передачи, обработки и использования.