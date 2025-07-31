Посол: Венгрия сохраняет конструктивный подход в отношении Беларуси

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия сохраняет конструктивный подход в отношении Беларуси. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии Владимир Улахович в интервью телеканалу «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Венгрия — та страна, которая в рамках Европейского союза сохраняет конструктивный подход в отношении Беларуси. Это касается межгосударственных отношений, политических вопросов. Все хорошо знают позицию Венгрии по санкциям, например. Сохраняется нормальный, конструктивный диалог и отношения с правительственными институтами, Министерством иностранных дел. В отличие от других стран, где, к сожалению, такой коммуникации с нами нет», — сказал Владимир Улахович.
Он также прокомментировал в целом отношения нашей страны с ЕС. «У Беларуси по-прежнему в Европе много друзей. И это не надуманная фраза, так и есть. Простые люди, узнав, что мы представляем нашу страну, всегда с уважением относятся», — подчеркнул посол. -0-