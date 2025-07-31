Посол: Венгрия сохраняет конструктивный подход в отношении Беларуси

«Венгрия — та страна, которая в рамках Европейского союза сохраняет конструктивный подход в отношении Беларуси. Это касается межгосударственных отношений, политических вопросов. Все хорошо знают позицию Венгрии по санкциям, например. Сохраняется нормальный, конструктивный диалог и отношения с правительственными институтами, Министерством иностранных дел. В отличие от других стран, где, к сожалению, такой коммуникации с нами нет», — сказал Владимир Улахович.