На Камчатке меньше чем за час произошло три землетрясения

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три землетрясения магнитудой 5,2, 5,0 и 5,8 произошли у побережья Камчатского полуострова в период с 17.52 по 18.41 по всемирному координационному времени (с 14.52 по 15.41 по минскому времени). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (ЕГС РАН).