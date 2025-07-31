Рубио заявил, что США и Китай находятся на пороге стратегической стабильности

«Мы находимся на пороге стратегической стабильности. Хотя США могли бы извлечь некоторые выгоды из торгового конфликта с Китаем, последствия для всего мира были бы негативными», — отметил Рубио.
Он также добавил, что в отношениях между странами существует множество напряжённых моментов, с которыми Вашингтону необходимо справляться.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение «справедливой» договорённости по двусторонней торговле с Китаем. По его мнению, уже в ближайшее время Вашингтон может заключить сделку с Пекином. Об этом республиканец заявил на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.