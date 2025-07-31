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Рубио заявил, что США и Китай находятся на пороге стратегической стабильности

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты и Китай вступают в новый период стратегической стабильности. В интервью радиостанции Fox Radio он подчеркнул, что полная торговая конфронтация между двумя крупнейшими экономиками мира была бы вредна для глобальной экономики.

Источник: Life.ru

«Мы находимся на пороге стратегической стабильности. Хотя США могли бы извлечь некоторые выгоды из торгового конфликта с Китаем, последствия для всего мира были бы негативными», — отметил Рубио.

Он также добавил, что в отношениях между странами существует множество напряжённых моментов, с которыми Вашингтону необходимо справляться.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение «справедливой» договорённости по двусторонней торговле с Китаем. По его мнению, уже в ближайшее время Вашингтон может заключить сделку с Пекином. Об этом республиканец заявил на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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