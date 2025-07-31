Рубио заявил, что США и Китай находятся на пороге стратегической стабильности

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение «справедливой» договорённости по двусторонней торговле с Китаем. По его мнению, уже в ближайшее время Вашингтон может заключить сделку с Пекином. Об этом республиканец заявил на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.