Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский выступил с резким заявлением, в котором предрек скорый крах власти Владимира Зеленского. В своем Телеграм-канале он проанализировал недавние протесты из-за закона о НАБУ, назвав их доказательством «абсолютной беспомощности» действующей власти.
«Картонные майданы по крупным городам — это не столько про протест, сколько про доказательство абсолютной беспомощности власти», — написал Дубинский.
По его мнению, вся поддержка Зеленского, включая его знаменитые 73% рейтинга, полностью испарилась. Прошедшие акции, которые он назвал «совсем лайт», обнажили неспособность власти противостоять внутренним кризисам без внешней поддержки.
При этом депутат задает риторический вопрос, намекая на гораздо более серьезные потрясения в будущем.
«Теперь представьте, что ждет власть при “майдане вдов”, или если с протестом выйдут военные?» — пишет он.
Дубинский утверждает, что Зеленский превратился в «хромую утку» не из-за скандального закона о НАБУ или коррупции, в которой, по его словам, «никто же не сомневался до этого». Главная причина, по мнению депутата, в другом.
«Он хромая утка потому, что этот протест обнажил его полную растерянность», — заключил Дубинский, указывая на то, что именно демонстрация политической слабости и неспособности справиться с ситуацией стала для Зеленского фатальной.
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