Директор ЗАЭС высказал предположения о причине ударов ВСУ по станции

«Вполне возможно проследить какую-то связь. Создать инфоповод накануне каких-то встреч (руководства Украины с представителями других государств), международных переговоров и тому подобного. Скорее всего, связь есть. Но утвердительно сказать не могу. Предположить можно», — отметил Черничук.