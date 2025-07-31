Директор ЗАЭС высказал предположения о причине ударов ВСУ по станции

Удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции могут быть связаны с переговорами руководства Украины с иностранными представителями. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«Вполне возможно проследить какую-то связь. Создать инфоповод накануне каких-то встреч (руководства Украины с представителями других государств), международных переговоров и тому подобного. Скорее всего, связь есть. Но утвердительно сказать не могу. Предположить можно», — отметил Черничук.
Он подчеркнул, что, анализируя поведение и особенности обстрелов, можно сделать вывод, что иногда украинские военные ведут огонь «без какой-либо системы».
Черничук отметил, что иногда возникает ощущение, будто украинские военные, находящиеся на той стороне берега, «действуют сами по себе».
Напомним, в конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский заговорил о мирных переговорах в любом формате, в любом месте и любом составе после атаки дронов по российским регионам.