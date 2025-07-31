Al Arabiya: ЦАХАЛ совершил 14 налетов на военные объекты «Хезболлы»

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребители израильских ВВС совершили в четверг 14 налетов на военные объекты шиитской милиции «Хезболла» на востоке Ливана, где производились и хранились ракетные вооружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
По его сведениям, бомбардировкам подверглись подземные сооружения и склады шиитских отрядов в горной местности на границе с Сирией, а также их базы в окрестностях Баальбека, Брителя, Джанты, Наби-Шита и Хермеля.
В Южном Ливане авиаудары были нанесены по районам Айшия, Эль-Джермук, Эль-Махмудия, а также ущелью Вади-Бургуз, где было замечено передвижение шиитских бойцов. Сведений о пострадавших не поступало.
Последний раз израильская авиация наносила такие массированные удары по подземным укрытиям и складам «Хезболлы» 15 июля. Тогда погибли 12 человек, еще 8 получили ранения.
По данным Минздрава Ливана, несмотря на достигнутое 27 ноября 2024 года соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4 тысяч нападений на территорию страны. В результате этих атак и обстрелов 228 человек погибли, 496 получили ранения. Власти не уточняют объем потерь, которые понесли шиитские бойцы. −0-