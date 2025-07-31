Al Arabiya: ЦАХАЛ совершил 14 налетов на военные объекты «Хезболлы»

По данным Минздрава Ливана, несмотря на достигнутое 27 ноября 2024 года соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4 тысяч нападений на территорию страны. В результате этих атак и обстрелов 228 человек погибли, 496 получили ранения. Власти не уточняют объем потерь, которые понесли шиитские бойцы. −0-