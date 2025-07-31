Утверждён перечень поручений Путина по итогам заседания Совета по нацпроектам

В частности, Путин дал правительству указание доработать национальные проекты, направленные на достижение технологического лидерства страны. Согласно документу, правительству необходимо до 1 сентября 2025 года пересмотреть национальные проекты, обеспечивающие технологическое лидерство России. В каждый из них должны быть включены конкретные мероприятия и показатели, отражающие прогресс в соответствующих сферах.