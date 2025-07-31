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Утверждён перечень поручений Путина по итогам заседания Совета по нацпроектам

Утверждён перечень поручений президент России Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: Life.ru

«Поручения касаются мер по реализации мероприятий по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — сказано в сообщении.

В частности, Путин дал правительству указание доработать национальные проекты, направленные на достижение технологического лидерства страны. Согласно документу, правительству необходимо до 1 сентября 2025 года пересмотреть национальные проекты, обеспечивающие технологическое лидерство России. В каждый из них должны быть включены конкретные мероприятия и показатели, отражающие прогресс в соответствующих сферах.

Кроме того, Путин потребовал, чтобы в рамках этих проектов были учтены критерии оценки уровня технологического суверенитета в ключевых отраслях экономики. В случае невыполнения поручения в установленный срок кабинет министров обязан представить объяснение причин задержки.

Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам состоялось 6 июня. На нём Путин заявил, что завершение нацпроектов 2024 года заметно улучшило жизнь россиян.