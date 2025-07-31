Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи для детей-сирот

Теперь студенты в возрасте от 18 до 23 лет, которые потеряли обоих родителей или единственного родителя во время обучения по программам общего, среднего общего или профессионального образования, смогут получить доступ ко всем видам бесплатной юридической помощи. Этот шаг направлен на поддержку молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и поможет обеспечить их права и интересы в юридических вопросах.
Ранее Владимир Путин подписал закон о поддержке студенческих семей. Согласно новым правилам, студенческая семья теперь является подкатегорией молодой семьи. Это определение распространяется на супругов с детьми или одного родителя возрастом до 35 лет, которые проходят обучение по программам среднего профессионального или высшего образования.