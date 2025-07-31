Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи для детей-сирот

Теперь студенты в возрасте от 18 до 23 лет, которые потеряли обоих родителей или единственного родителя во время обучения по программам общего, среднего общего или профессионального образования, смогут получить доступ ко всем видам бесплатной юридической помощи. Этот шаг направлен на поддержку молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и поможет обеспечить их права и интересы в юридических вопросах.