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Швыдкой раскритиковал снос бюста художника Айвазовского в Карабахе

Михаил Швыдкой: демонтаж памятника Айвазовскому в Карабахе вызывает сожаление.

Источник: Комсомольская правда

Снос азербайджанскими властями памятника русскому художнику Ивану Айвазовскому в Нагорном Карабахе вызывает сильное сожаление и осуждение. Об этом сообщил Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству.

«Действия азербайджанской стороны по демонтажу в Карабахе памятника Айвазовскому — выдающемуся русскому художнику с мировым именем — вызывают сожаление и глубокое неприятие», — отметил Швыдкой.

По его словам, такие же чувства у него вызывают случаи вандализма по отношению к памятникам великим азербайджанским деятелям культуры в Карабахе. Швыдкой упомянул, что памятник Айвазовскому открыли в 2021 году при участии российских миротворцев, которые тогда находились в Нагорном Карабахе.

Он подчеркнул, что если памятник Айвазовскому вызывал недовольство у азербайджанской стороны, Баку мог бы заранее сообщить Москве о своем решении его демонтировать.

«Вопрос, уверен, был бы решен цивилизованным путем, например его переносом на российскую землю. Вместо этого — демонстративная недружественная акция в отношении России», — отметил дипломат.

Напомним, недавно власти Азербайджана демонтировали памятник русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в Степанакерте. Все произошло в день рождения живописца — 29 июля.