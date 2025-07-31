Швыдкой раскритиковал снос бюста художника Айвазовского в Карабахе

По его словам, такие же чувства у него вызывают случаи вандализма по отношению к памятникам великим азербайджанским деятелям культуры в Карабахе. Швыдкой упомянул, что памятник Айвазовскому открыли в 2021 году при участии российских миротворцев, которые тогда находились в Нагорном Карабахе.