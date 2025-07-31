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Алаудинов высказался о мире с Украиной

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Патриоты не могут желать, чтобы РФ согласилась на мир с Украиной на условиях, которые диктует Запад, заявил в эфире телеканала «Россия 1» командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Источник: © РИА Новости

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10−12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Во вторник он объявил, что срок отсчитывается «с сегодняшнего дня».

«Если смотреть на то, что происходит сегодня, мы должны для себя понять вот что: либо мы должны прогнуться под Америку, Европу… и сделать все, что ими требуется, то есть, по сути своей, отойти назад после того, как мы понесли такие потери, не добившись никаких целей, не сделав того, что мы изначально ставили себе за цель… И, понятное дело, верховный главнокомандующий ни при каких условиях не согласится на те условия, которые нам диктует наш враг. Желание любыми путями договориться на каких угодно условиях может быть только у людей, которые не являются патриотами России», — считает Алаудинов.

Он добавил, что у России только один путь: победить.

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