Бегавший за машиной Адама Кадырова экс-депутат Баранов заявил о несправедливости

Экс-депутат подчеркнул, что претензий к губернатору Смоленской области Василию Анохину у него нет и заявил, что он готов к сотрудничеству по выборам «с порядочными кандидатами, которые после выборов точно будут активно работать на своем избирательном округе в команде с неравнодушными людьми, а не просто просиживать штаны в Смоленском городском Совете, как это делает большинство депутатов».