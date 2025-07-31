Индия передумала покупать истребители у США

Авторы материала, ссылаясь на неназванные источники, сообщают, что Индия уведомила США о нежелании покупать самолёты F-35. В ходе визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон в феврале американский лидер Дональд Трамп предлагал поставить Нью-Дели эти истребители. Однако, как уточняют официальные лица, правительство Индии больше заинтересовано в партнёрстве, нацеленном на совместную разработку и производство военной техники внутри страны.