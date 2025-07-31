Индия передумала покупать истребители у США

Нью-Дели для снижения напряжённости в отношениях с США рассматривает возможность наращивания импорта товаров американского производства, включая энергоносители. В то же время индийское правительство, вероятнее всего, не станет закупать военное оборудование у Штатов, чего настоятельно требует Белый дом.
Авторы материала, ссылаясь на неназванные источники, сообщают, что Индия уведомила США о нежелании покупать самолёты F-35. В ходе визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон в феврале американский лидер Дональд Трамп предлагал поставить Нью-Дели эти истребители. Однако, как уточняют официальные лица, правительство Индии больше заинтересовано в партнёрстве, нацеленном на совместную разработку и производство военной техники внутри страны.
Ранее стало известно, что после угроз Трампа индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти. Речь идёт об индийских государственных компаниях Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery. Причиной стали не только угрозы республиканца о 100-процентных пошлинах на сотрудничество с Москвой, но и сокращение скидок на нефть из России.