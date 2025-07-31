Путин утвердил закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Согласно новому закону, владельцы платформ должны предотвращать распространение произведений, содержащих материалы, противоречащие традиционным ценностям России. Кроме того, они обязаны в течение 24 часов с момента получения предписания Роскомнадзора прекратить трансляцию контента, если Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения или отозвало его, либо если ведомство выявило в материалах признаки дискредитации или пропаганды отрицания этих ценностей.