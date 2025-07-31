Путин запретил иностранным компаниям участвовать в исследованиях рынка в РФ

В России с 1 марта 2026 года будет ограничено участие иностранных компаний в исследованиях товарного рынка в стране. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.
Документ, текст которого размещен на сайте официального опубликования правовых актов, регулирует деятельность исследовательских компаний, которые оказывают услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка в России. Закон определяет требования к организации и осуществлению такой деятельности и обязанности организатора данных исследований.
Так, запрещается осуществлять такую деятельность иностранным государствам, международным организациям и находящимся под их контролем организациям, иностранным юрлицам и российским юрлицам с долей иностранного участия более 20%, а также иностранным гражданам, лицам без гражданства и гражданам России, имеющим гражданство другого государства, если иное не предусматривает международный договор РФ.
Закон запрещает организатору исследований исполнять любые решения недружественных стран о введении ограничительных мер в отношении России, ее граждан и организаций, а также использовать недостоверные данные, размещать такие данные или создавать условия для их размещения в Сети.
Организаторов обяжут соблюдать установленные российским законодательством требования к обработке персональных данных, контрсанкционной и другой информации ограниченного доступа. Также они будут обязаны осуществлять запись, систематизацию, накопление, хранение, анализ, извлечение данных, полученных в результате исследований, с использованием баз данных, находящихся на территории России; размещать на российской территории технические средства, применяемые для исследований, а также предоставлять сведения и документы по запросу уполномоченного органа.
Указанные требования и обязанности не будут применяться к лицам, чья выручка за последний год не превышает 800 млн рублей, а также к организаторам исследований товарных рынков в ряде исключительных случаев.
Отмечается, что правительство РФ определит уполномоченный орган, который будет проводить мониторинг соблюдения требований организаторами исследований товарных рынков. Не позднее 15 мая 2026 года организаторы должны будут представить в этот орган сведения и документы, подтверждающие их соответствие вводимым требованиям и обязанностям.
Ранее Путин также подписал закон о новых пошлинах для автовладельцев и мигрантов.
Кроме того, глава государства подписал закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ.