Путин запретил иностранным компаниям участвовать в исследованиях рынка в РФ

Организаторов обяжут соблюдать установленные российским законодательством требования к обработке персональных данных, контрсанкционной и другой информации ограниченного доступа. Также они будут обязаны осуществлять запись, систематизацию, накопление, хранение, анализ, извлечение данных, полученных в результате исследований, с использованием баз данных, находящихся на территории России; размещать на российской территории технические средства, применяемые для исследований, а также предоставлять сведения и документы по запросу уполномоченного органа.