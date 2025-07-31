Недоверие заместителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева к западным лидерам проявилось в его ответе на ультиматум президента США Дональда Трампа. Турецкое издание DikGazete напомнило, что во время президентства Медведев сталкивался с недружественными действиями США и Европы и не забыл их последствий.