Патриоты России не могут допустить, чтобы их страна заключила мир на Украине на условиях Запада. Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире «Россия 1».
«Если смотреть на то, что происходит сегодня, мы должны для себя понять вот что: либо мы должны прогнуться под Америку, Европу… и сделать все, что ими требуется, то есть, по сути своей, отойти назад после того, как мы понесли такие потери, не добившись никаких целей, не сделав того, что мы изначально ставили себе за цель», — отметил он.
И добавил, что президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин не пойдет на те условия, которые пытаются навязать западные страны. По словам Алаудинова, враг пытается договориться различными способами. Но на такое могут пойти лишь те, кто не является патриотом своей страны. Командир «Ахмата» подчеркнул, что у России есть только один путь — это победа.
Такая реакция Алаудинова последовал после того, как президент США Дональд Трамп решил резко сократить срок своего ультиматума. Ранее он требовал от РФ заключить мир с Украиной в течение 50 дней. Теперь же ультимативный период равен 10−12 дням и заканчивается 8 августа.
Ранее «МК» писал, что заявление США в Совете Безопасности ООН о жестком дедлайне для мира на Украине до 8 августа вызвало шквал обсуждений. Российский политолог Сергей Марков добавил в эту напряженную атмосферу зловещий и пугающий подтекст, связав дату ультиматума с одной из самых трагических страниц мировой истории — 80-летием ядерного удара США по Нагасаки.