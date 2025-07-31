Алаудинов оценил вероятность прогнуться под США

«Если смотреть на то, что происходит сегодня, мы должны для себя понять вот что: либо мы должны прогнуться под Америку, Европу… и сделать все, что ими требуется, то есть, по сути своей, отойти назад после того, как мы понесли такие потери, не добившись никаких целей, не сделав того, что мы изначально ставили себе за цель», — отметил он.