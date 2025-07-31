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Эксперт: Россия готова способствовать мирному урегулированию конфликта в Сирии с курдами

Политолог Гасан Юсеф в интервью РИА Новости заявил, что Россия может оказать помощь Сирии в разрешении ситуации с Сирийским демократическим советом (СДС) и друзскими общинами, особенно в провинции Эс-Сувейда, благодаря прочным связям с этими группами.

Политолог Гасан Юсеф в интервью РИА Новости заявил, что Россия может оказать помощь Сирии в разрешении ситуации с Сирийским демократическим советом (СДС) и друзскими общинами, особенно в провинции Эс-Сувейда, благодаря прочным связям с этими группами.

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани в четверг впервые после смены власти посетил Москву с официальным визитом, где провел переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Стороны договорились провести ревизию всех двусторонних соглашений и обсудили перспективы сотрудничества в экономической и безопасности сферах.

Эксперт отметил, что Россия поддерживает контакты не только с ключевыми международными партнерами Сирии, но и с лидерами различных вооружённых группировок внутри страны. Это создаёт условия для мирного возвращения контроля государства над спорными территориями без применения силы.

Ранее, 13 июля, вооружённые формирования атаковали друзские поселения в южной провинции Сувейда, что вызвало ответные действия друзских отрядов самообороны. Власти Сирии 15 июля направили войска и МВД для зачистки районов от незаконных вооружённых группировок. По данным сирийских СМИ, в столкновениях погибло свыше 550 человек, около 780 получили ранения, а тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома. Правозащитники из «Сирийской обсерватории по правам человека» оценивают число жертв более чем в тысячу человек.

16 июля израильская авиация нанесла удары по объектам в Дамаске, заявляя о защите друзской общины. Позже представители сирийских сил безопасности сообщили, что все незаконные формирования покинули Сувейду. 19 июля президент переходного периода Ахмед аш-Шараа объявил о прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать мир.

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