Эксперт: Россия готова способствовать мирному урегулированию конфликта в Сирии с курдами

Ранее, 13 июля, вооружённые формирования атаковали друзские поселения в южной провинции Сувейда, что вызвало ответные действия друзских отрядов самообороны. Власти Сирии 15 июля направили войска и МВД для зачистки районов от незаконных вооружённых группировок. По данным сирийских СМИ, в столкновениях погибло свыше 550 человек, около 780 получили ранения, а тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома. Правозащитники из «Сирийской обсерватории по правам человека» оценивают число жертв более чем в тысячу человек.