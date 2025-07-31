СБ ООН проведет заседание по Украине 1 августа

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности ООН (СБ ООН) проведет заседание по украинской тематике 1 августа, следует из предварительной программы органа. Об этом пишет ТАСС.
Начало встречи, темой которой обозначено «поддержание мира и безопасности на Украине», намечено на 15.00 по местному времени (22.00 по минскому времени). Проведение заседания запрошено Киевом. -0-
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