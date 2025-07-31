Индия отказалась покупать у США истребители F-35

Индия уведомила США о своем нежелании приобретать истребители пятого поколения F-35, несмотря на предложение президента Дональда Трампа во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам индийских чиновников, Нью-Дели ориентируется не на импорт готовой военной техники, а на развитие стратегического оборонного сотрудничества, включающего совместную разработку и производство вооружений на территории страны.
Ранее правительство Индии заявило о намерении использовать все доступные меры для защиты национальных интересов в торговом конфликте с США. Нью-Дели также выразил готовность продолжать переговоры с Вашингтоном для достижения сбалансированного и справедливого торгового соглашения.
30 июля Дональд Трамп объявил о введении пошлин на индийские товары с 1 августа. При этом он отметил, что премьер-министр Моди является его другом, а Индия не проявляет активной торговли с США.
Ранее на Западе объяснили отказ Индии от F-35 в пользу Су-57.