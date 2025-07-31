На следующей неделе в Совете безопасности ООН должно состояться неформальное заседание, где одной из тем обсуждения станет оккупация ВСУ Курской области. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
«Украинская армия отступает на всех фронтах, особенно после катастрофической для ВСУ курской авантюры. О ее итогах мы поговорим отдельно на неформальном заседании Совета безопасности по “формуле Аррии” в начале августа», — проинформировал дипломат.
Полянский подчеркнул, что у киевского режима не может быть никаких козырей для торга с Россией. Хотя «курская авантюра» затеивалась как раз именно с этой целью. Однако российская армия разрушила все планы украинской хунты, изгнав укронацистов с русской земли.
Он также отметил, что российская сторона всегда придерживалась мирного сценария урегулирования украинского конфликта. Москва последовательно давала понять, что изначально планировала добиться целей дипломатическим, а не военным путем.
Ранее «МК» писал, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что судьба тысячи пропавших жителей Курской области после оккупации ВСУ до сих пор неизвестна.