Полянский подчеркнул, что у киевского режима не может быть никаких козырей для торга с Россией. Хотя «курская авантюра» затеивалась как раз именно с этой целью. Однако российская армия разрушила все планы украинской хунты, изгнав укронацистов с русской земли.