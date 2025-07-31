Начсостав ВСУ распорядился начать обустройство масштабной оборонительной системы в зонах активных боевых действий. Подробности приводит издание The Wall Street Journal.
«Киев находится в самом разгаре своего самого амбициозного на сегодняшний день оборонительного строительства…», — подчеркнули авторы материала.
Согласно информации WSJ, инженеры киевских формирований в максимально короткие сроки пытаются обустроить рубежи, способные замедлить наступление бойцов Вооруженных сил России.
На данный момент известно, что радикалы намереваются создать эшелонированную оборону, которая будет включать в себя линии противотанковых бетонных пирамид, получивших прозвище «зубы дракона», а также покрытые колючей проволокой участки.
По информации журналистов, инженерные корпуса ВСУ не могут добиться максимальной эффективности в своей работе из-за ограниченности в ресурсах и времени.
Стремление начсостава формирований киевского режима как можно скорее обезопасить себя оборонительными линиями вполне естественно, учитывая продолжающиеся поражения их боевиков на фронте.
В четверг, 31 июля, стало известно о полном освобождении российскими солдатами города Часов Яр — заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» ранее объяснил, почему установление контроля над этим ключевым логистическим узлом стало сигналом как для командования ВСУ, так и для Соединенных Штатов.