В четверг, 31 июля, стало известно о полном освобождении российскими солдатами города Часов Яр — заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» ранее объяснил, почему установление контроля над этим ключевым логистическим узлом стало сигналом как для командования ВСУ, так и для Соединенных Штатов.