Минск сообщил о продолжении контактов с Вашингтоном

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что диалог между Минском и Вашингтоном продолжается и включает регулярные контакты с Госдепартаментом США, администрацией президента и Советом национальной безопасности. По его словам, обе стороны готовят последующие шаги в рамках текущего взаимодействия. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала «Беларусь».
Рыбаков отметил, что переговорный процесс развивается конструктивно, несмотря на замедление темпов из-за глобальной политической обстановки и высокой занятости участников. Тем не менее, он заверил, что работа продолжается и приносит ощутимые результаты.
Как уточнила журналист телеканала, дипломат принимал участие в недавней встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. По возвращении в Нью-Йорк и по поручению главы государства Рыбаков продолжит поддерживать диалог с американской стороной.
Ранее Лукашенко выразил мнение о необходимости «военной мобилизации» от дипломатического корпуса и правительства в текущих мирных условиях. Это касается не только руководителей диппредставительств, но и всего кабинета министров.