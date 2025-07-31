Минск сообщил о продолжении контактов с Вашингтоном

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что диалог между Минском и Вашингтоном продолжается и включает регулярные контакты с Госдепартаментом США, администрацией президента и Советом национальной безопасности. По его словам, обе стороны готовят последующие шаги в рамках текущего взаимодействия. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала «Беларусь».