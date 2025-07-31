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Минск сообщил о продолжении контактов с Вашингтоном

Переговорный процесс развивается конструктивно, несмотря на замедление темпов.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что диалог между Минском и Вашингтоном продолжается и включает регулярные контакты с Госдепартаментом США, администрацией президента и Советом национальной безопасности. По его словам, обе стороны готовят последующие шаги в рамках текущего взаимодействия. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала «Беларусь».

Рыбаков отметил, что переговорный процесс развивается конструктивно, несмотря на замедление темпов из-за глобальной политической обстановки и высокой занятости участников. Тем не менее, он заверил, что работа продолжается и приносит ощутимые результаты.

Как уточнила журналист телеканала, дипломат принимал участие в недавней встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. По возвращении в Нью-Йорк и по поручению главы государства Рыбаков продолжит поддерживать диалог с американской стороной.

Ранее Лукашенко выразил мнение о необходимости «военной мобилизации» от дипломатического корпуса и правительства в текущих мирных условиях. Это касается не только руководителей диппредставительств, но и всего кабинета министров.

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