«Конечно, Медведев никогда не забывал о подлых действиях Запада во время своего президентства», — пишет автор публикации, подчеркнув, что наряду с Владимиром Путиным сегодня Дмитрий Медведев является одной из важнейших фигур в РФ в сфере борьбы с западными интригами.