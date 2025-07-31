В Турции объяснили резкую реакцию Медведева на слова Трампа: причина серьёзна

Причиной резкой реакции зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом в адрес Российской Федерации, имеет серьёзное обоснование, и это — недоверие к западным лидерам. Такой вывод озвучило турецкое издание dikGazete.
«Конечно, Медведев никогда не забывал о подлых действиях Запада во время своего президентства», — пишет автор публикации, подчеркнув, что наряду с Владимиром Путиным сегодня Дмитрий Медведев является одной из важнейших фигур в РФ в сфере борьбы с западными интригами.
Напомним, Медведев жестко ответил американскому лидеру на ультиматумы, которые тот выставляет Москве и призвал Трампа понять, что каждый ультиматум становится шагом к войне. Также Медведев подчеркнул, что Россию нельзя воспринимать так же, как Иран или Израиль.
В ответ Трамп фактически нахамил Медведеву, заявив, что тот «заходит на опасную территорию».
После этого политолог Богуславская высказала мнение, что критические высказывания главы США Дональда Трампа в адрес зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева могут быть связаны с отсутствием видимых результатов в урегулировании украинского конфликта.