Bloomberg: Индия не планирует закупать у США истребители F-35

По их сведениям, индийские власти рассматривают возможность увеличить объемы импорта энергоносителей из США, чтобы урегулировать торговые разногласия с Вашингтоном. Однако Индия не планирует закупать у США больше военной техники, хотя на этом настаивает американский лидер Дональд Трамп. В феврале во время визита в Соединенные Штаты премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди Трамп предложил ему приобрести истребители F-35, отмечает Bloomberg. Однако Индия уже проинформировала США, что не заинтересована в их закупке. Вместо этого Нью-Дели хочет, чтобы оборонное сотрудничество с Вашингтоном было сфокусировано на совместных разработках и производстве техники на территории Индии, указывает агентство.