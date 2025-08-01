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Трамп рассказал о планах Уиткоффа посетить Россию

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

Источник: AP 2024

Так политик ответил на вопрос про запланированный на 1 августа визит Уиткоффа в Израиль.

«Он потом едет в Россию, верите или нет», — сказал Трамп.

Это заявление прозвучало на фоне требования Вашингтона достичь урегулирования конфликта на Украине в десятидневный срок.

Ультиматум Трампа

Американский лидер 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10−12 дней.

В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Но позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Сам президент не раз высказывал сомнения, что новые рестрикции окажутся эффективными.

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