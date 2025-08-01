Трамп рассказал о планах Уиткоффа посетить Россию

Так политик ответил на вопрос про запланированный на 1 августа визит Уиткоффа в Израиль.
«Он потом едет в Россию, верите или нет», — сказал Трамп.
Это заявление прозвучало на фоне требования Вашингтона достичь урегулирования конфликта на Украине в десятидневный срок.
Ультиматум Трампа
Американский лидер 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10−12 дней.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Но позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Сам президент не раз высказывал сомнения, что новые рестрикции окажутся эффективными.