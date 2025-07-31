Со времени вступления в должность президента США Дональд Трамп существенно изменил западную риторику по отношению к украинскому конфликту. Он доказал несостоятельность плана поддержки Киева по принципу «столько, сколько потребуется», пишет издание Responsible Statecraft.
«Президент Трамп окончательно опроверг стратегическую несостоятельность и политический нигилизм лозунга “поддержки по принципу столько, сколько потребуется”, который определял подход Запада к Украине при прежней администрации», — отмечает авто публикации.
Издание считает одним из главных успехов нынешней администрации США восстановление прямых контактов между Москвой и Вашингтоном. А телефонные разговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа сняли напряженность в отношениях между государствами.
Однако автор пишет, что если Трамп не будет принимать во внимание ошибки своего предшественника, что заново отстроенный дипломатический мостик может в любой момент рухнуть. И обратил внимание, что для урегулирования украинского конфликта США стоит учитывать не только тот факт, что Украина противостоит России, но и то, что одновременно с этим Запад противостоит РФ.
Ранее «МК» писал, что патриоты России не могут допустить, чтобы их страна заключила мир на Украине на условиях Запада.