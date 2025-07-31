Трамп признал несостоятельность плана Запада по Украине

Однако автор пишет, что если Трамп не будет принимать во внимание ошибки своего предшественника, что заново отстроенный дипломатический мостик может в любой момент рухнуть. И обратил внимание, что для урегулирования украинского конфликта США стоит учитывать не только тот факт, что Украина противостоит России, но и то, что одновременно с этим Запад противостоит РФ.