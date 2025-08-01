Центральноамериканская республика последовательно выражает поддержку нашей стране — одной из первых в мире признала воссоединение Крыма с Россией, выступила за проведение специальной военной операции и за наказание для поджигателей Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Даниэль Ортега, каждый год поздравляющий «братьев из России» с 9 Мая, даже сравнивал главу киевского режима Зеленского с Гитлером.