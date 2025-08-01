Сенат США одобрил помощь Украине на $800 млн

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет Сената США по ассигнованиям в четверг заявил об одобрении помощи Украине на $800 млн в 2026 году, а также выделил $225 млн балтийским странам на цели «безопасности». Об этом пишет РИА Новости.