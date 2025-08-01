Сенат США одобрил помощь Украине на $800 млн

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет Сената США по ассигнованиям в четверг заявил об одобрении помощи Украине на $800 млн в 2026 году, а также выделил $225 млн балтийским странам на цели «безопасности». Об этом пишет РИА Новости.
«$800 млн на инициативу по безопасности Украины, $225 млн на инициативу по безопасности стран Балтии, а также увеличенное финансирование Бахрейна и Иордании», — говорится в заявлении.
Средства, в случае одобрения законопроекта полным составом Сената, а затем и президентом США Дональдом Трампом, будут выделены в рамках годового оборонного бюджета страны.
Комитет проголосовал за выделение $851,9 млрд на 2026 год, которые в том числе будут направлены на «сдерживание России и Китая», отмечается в заявлении. -0-