Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подвергает резкой критике Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа из-за общего недоверия к функционерам государств коллективного Запада. С таким мнением выступил турецкий информпортал dikGAZETE.
«…Медведев никогда не забывал о подлых действиях Запада во время своего президентства», — отметили авторы публикации.
По мнению dikGAZETE, замглавы Совбеза на данный момент стал одним из «важнейших» политиков в России, которые противостоят агрессивной зарубежной риторике.
Опосредованный «спор» между Дмитрием Медведевым и Дональдом Трампам начался еще 28 июля, когда лидер США выдвинул новый «ультиматум» в отношении РФ.
С того момента хозяин Белого дома успел намекнуть зампреду российского Совбеза на «опасную территорию», а тот, в свою очередь, высмеял одного из одиозных американских сенаторов.
Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попытался разобраться в том, что на самом деле стоит за продолжающемся в Интернете конфликте двух высокопоставленных государственных деятелей.