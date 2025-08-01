Путин освободил от экзамена по русскому языку мигрантов, работающих по квоте

Согласно новому закону, иностранные граждане, получающие разрешения на работу в рамках установленной правительством квоты, не будут подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления на разрешение на работу.
В пояснительных документах к законопроекту указано, что данная мера поможет сократить временные издержки на привлечение необходимых кадровых ресурсов и более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, особенно в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.
Также законом предусмотрено увеличение срока предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, для квалифицированных специалистов, которые трудоустраиваются по профессиям из утверждённого Минтрудом перечня.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства. Новый закон расширяет список основания для принятия такого решения в отношении иностранцев, которые получили паспорт гражданина РФ. Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.