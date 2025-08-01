Ведомственную охрану вооружат для борьбы с беспилотниками

Для получения оружия сотрудники ведомственной охраны обязаны пройти инструктаж по безопасному обращению с ним. Кроме того, использование оружия будет запрещено после получения соответствующего уведомления от Росгвардии с требованием его возврата, которое необходимо выполнить в течение двух недель.