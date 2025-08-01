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Ведомственную охрану вооружат для борьбы с беспилотниками

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ведомственной охране федеральных органов, исполнительных властей и правительства Москвы временно получать боевое стрелковое оружие и патроны от Росгвардии.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ведомственной охране федеральных органов, исполнительных властей и правительства Москвы временно получать боевое стрелковое оружие и патроны от Росгвардии. Это нововведение направлено на эффективное отражение атак с использованием беспилотных воздушных, подводных и надводных аппаратов, а также беспилотных транспортных средств.

В рамках закона под боевым стрелковым оружием понимается ручное огнестрельное оружие или вооружение боевой техники и стационарных комплексов калибром до 20 мм.

Для получения оружия сотрудники ведомственной охраны обязаны пройти инструктаж по безопасному обращению с ним. Кроме того, использование оружия будет запрещено после получения соответствующего уведомления от Росгвардии с требованием его возврата, которое необходимо выполнить в течение двух недель.

Ранее Вв Шебекино после двойной атаки ВСУ увеличилось число раненых.