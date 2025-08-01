Вашингтон намерен ввести новые антироссийские санкции по истечение 10-дневного срока ультиматума, который выставил в адрес РФ президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер заявил во время беседы с журналистами в Белом доме, признав при этом, что данная мера может не оказать никакого эффекта в плане урегулирования украинского конфликта.
«Не знаю, будет ли это иметь какой-то эффект, но мы это сделаем», — заявил Трамп, говоря о введении очередных рестрикций в отношении РФ.
Напомним, Трамп сократил крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10−12 дней, аргументировав это тем, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине.
Колумнист Гришин объяснил причины нового ультиматума Трампа России здесь на KP.RU.
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При этом своими действиями Трамп доказал несостоятельность западного подхода к поддержке Украины по принципу «сколько нужно».