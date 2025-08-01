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Трамп признал, что новые санкции против РФ могут оказаться бесполезными

Трамп заявил о намерении ввести антироссийские санкции по истечение 10-дневного срока ультиматума.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон намерен ввести новые антироссийские санкции по истечение 10-дневного срока ультиматума, который выставил в адрес РФ президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер заявил во время беседы с журналистами в Белом доме, признав при этом, что данная мера может не оказать никакого эффекта в плане урегулирования украинского конфликта.

«Не знаю, будет ли это иметь какой-то эффект, но мы это сделаем», — заявил Трамп, говоря о введении очередных рестрикций в отношении РФ.

Напомним, Трамп сократил крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10−12 дней, аргументировав это тем, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Колумнист Гришин объяснил причины нового ультиматума Трампа России здесь на KP.RU.

Как из-за ультиматума Трампа нефтяные доходы России повысились на 7%, читайте здесь на KP.RU.

При этом своими действиями Трамп доказал несостоятельность западного подхода к поддержке Украины по принципу «сколько нужно».

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