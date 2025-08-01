Трамп признал, что новые санкции против РФ могут оказаться бесполезными

Вашингтон намерен ввести новые антироссийские санкции по истечение 10-дневного срока ультиматума, который выставил в адрес РФ президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер заявил во время беседы с журналистами в Белом доме, признав при этом, что данная мера может не оказать никакого эффекта в плане урегулирования украинского конфликта.