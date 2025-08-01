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Трамп анонсировал приезд важного американского гостя в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Россию в ближайшие дни.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Россию в ближайшие дни. Такой анонс сделал глава Белого дома.

Во время общения с журналистами Трампа спросили на счет визита Уиткоффа в Израиль 1 августа. Американский лидер ответил положительно, добавив, что после он отправится в РФ.

«Он потом едет в Россию, верите или нет», — заявил Трамп.

Ранее «МК» писал, что со времени вступления в должность президента США Дональд Трамп существенно изменил западную риторику по отношению к украинскому конфликту. Он доказал несостоятельность плана поддержки Киева по принципу «столько, сколько потребуется».

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