Трамп анонсировал приезд важного американского гостя в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Россию в ближайшие дни. Такой анонс сделал глава Белого дома.
Во время общения с журналистами Трампа спросили на счет визита Уиткоффа в Израиль 1 августа. Американский лидер ответил положительно, добавив, что после он отправится в РФ.
«Он потом едет в Россию, верите или нет», — заявил Трамп.
Ранее «МК» писал, что со времени вступления в должность президента США Дональд Трамп существенно изменил западную риторику по отношению к украинскому конфликту. Он доказал несостоятельность плана поддержки Киева по принципу «столько, сколько потребуется».
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