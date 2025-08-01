Трамп заявил, что США по истечении 10-дневного срока введут санкции против РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций против РФ по истечении 10-дневного срока ультиматума.
— Мы введем санкции. Я не знаю, беспокоят ли президента России Владимира Путина санкции. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем, — заявил он в четверг, 31 июля, на пресс-конференции в Белом доме.
Также глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине не произошел бы, если бы он был президентом.
— Этот конфликт бывшего президента США Джо Байдена. Глупый конфликт, нам не стоило в него втягиваться, — заключил американский лидер, передает «Лента.ру».
Администрация президента США намерена достичь договоренностей с РФ по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, начиная с 29 июля. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, в свою очередь, ответил, что в Кремле осведомлены о решении Трампа сократить сроки урегулирования конфликта на Украине.
Американский конгрессмен Дон Бэкон рассказал, что Трамп сменил свою риторику в отношении России и стал оказывать на нее давление из-за слов своей жены Мелании.