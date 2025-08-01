США введут новые санкции против России

До этого на фоне истекающего ультиматума президента США Дональда Трампа и поставленного США в ООН дедлайна 8 августа госсекретарь США Марко Рубио ответил на главный вопрос, волнующий мир: готовы ли Соединенные Штаты к прямой военной конфронтации с Россией. По его словам, такой сценарий «даже не укладывается в голове», однако реальная опасность кроется совершенно в другом.