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США введут новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты планируют ввести новые санкции против России после истечения 10-дневного срока, отведённого на украинское урегулирование.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты планируют ввести новые санкции против России после истечения 10-дневного срока, отведённого на украинское урегулирование. При этом он выразил сомнения в их эффективности.

«Да, мы можем наложить санкции. Но я не думаю, что они сильно волнуют Путина. Они уже привыкли к санкциям. Не уверен, что это принесёт результат, но мы это сделаем», — отметил Трамп.

Кроме того, он сообщил, что его спецпосланник Уиткофф после визита в Израиль направится с визитом в Россию.

До этого на фоне истекающего ультиматума президента США Дональда Трампа и поставленного США в ООН дедлайна 8 августа госсекретарь США Марко Рубио ответил на главный вопрос, волнующий мир: готовы ли Соединенные Штаты к прямой военной конфронтации с Россией. По его словам, такой сценарий «даже не укладывается в голове», однако реальная опасность кроется совершенно в другом.

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