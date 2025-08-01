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Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию

Трамп: Спецпосланник Уиткофф посетит Россию после визита в Израиль.

Источник: Комсомольская правда

Визит спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Российскую Федерацию состоится после того, как он посетит Израиль. Об этом информировал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

«Едет в Израиль, а потом, хотите верьте, хотите нет, в Россию», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос представителя прессы, который поинтересовался планируемыми зарубежными визитами спецпосланника.

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