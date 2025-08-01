43 человека погибли в Непале в результате стихийных бедствий, вызванных муссонами

Самыми смертоносными стали наводнения, в результате которых погибли 15 человек, еще семь пострадали. За ними следуют удары молний. Их жертвами стали 14 человек, еще 95 получили ранения. Тройку самых смертоносных стихийных бедствий замыкают оползни. Они стали причиной смерти 14 человек.