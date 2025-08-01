43 человека погибли в Непале в результате стихийных бедствий, вызванных муссонами

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала сезона муссонов в конце мая в Непале погибли 43 человека, еще 118 пострадали. Об этом сообщает Синьхуа, ссылаясь на Национальное управление по снижению и контролю риска стихийных бедствий.
Согласно отчету ведомства, опубликованному в среду вечером, 16 человек пропали без вести в результате 569 стихийных бедствий, вызванных муссонными дождями.
Самыми смертоносными стали наводнения, в результате которых погибли 15 человек, еще семь пострадали. За ними следуют удары молний. Их жертвами стали 14 человек, еще 95 получили ранения. Тройку самых смертоносных стихийных бедствий замыкают оползни. Они стали причиной смерти 14 человек.
Сезон муссонов в Непале обычно длится до начала октября. −0-