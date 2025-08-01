СМИ назвали освобождение Часова Яра ключом к продвижению на восточном фронте

Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group отметил, что контроль над Часовым Яром приблизит российские войска к Константиновке, к которой они уже подходят с нескольких направлений.
В четверг Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором российские солдаты поднимают знамя десантников и государственный флаг на улицах города. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с успешным выполнением боевой задачи по освобождению Часова Яра.