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СМИ назвали освобождение Часова Яра ключом к продвижению на восточном фронте

31 июля Минобороны России объявило об освобождении Часова Яра в ДНР. Бои за город продолжались 16 месяцев. Его освобождение создало сложные условия для украинских сил и отрыло Армии России новые возможности для дальнейшего продвижения на восточном фронте, сообщает агентство Reuters.

Источник: Life.ru

Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group отметил, что контроль над Часовым Яром приблизит российские войска к Константиновке, к которой они уже подходят с нескольких направлений.

В четверг Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором российские солдаты поднимают знамя десантников и государственный флаг на улицах города. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с успешным выполнением боевой задачи по освобождению Часова Яра.

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