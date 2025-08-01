Спецпосланник Трампа Уиткофф прилетит в Москву в ближайшие дни

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетит в РФ с рабочим визитом в ближайшие дни. Об этом в четверг, 31 июля, сообщил американский лидер во время общения с журналистами в Белом доме.
Уточняется, что сначала Уиткофф посетит Израиль 1 августа. После проведения всех необходимых переговоров он направится в Москву, передает РБК.
Также Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций против России по истечении 10-дневного срока ультиматума. Еще глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине не произошел бы, если бы он был президентом.
Администрация президента США намерена достичь договоренностей с РФ по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, начиная с 29 июля. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, в свою очередь, ответил, что в Кремле осведомлены о решении Трампа сократить сроки урегулирования конфликта на Украине.
Американский конгрессмен Дон Бэкон рассказал, что Трамп сменил свою риторику в отношении России и стал оказывать на нее давление из-за слов своей жены Мелании.