Рассекречены документы о грязной игре Хиллари Клинтон в предвыборной гонке 2016 года

Также в документе говорится, что Федеральное бюро расследований не имело достаточных доказательств участия Москвы в предвыборной кампании Трампа. При этом Барак Обама, находившийся в то время на посту президента США, санкционировал использование госаппарата для подавления скандала вокруг Клинтон и электронной переписки Госдепартамента, утверждается в тексте.