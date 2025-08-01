«Клинтон одобрила план по очернению Дональда Трампа путём раздувания скандала вокруг вмешательства российских спецслужб в предвыборный процесс в интересах кандидата-республиканца», — сказано в документе.
Также в документе говорится, что Федеральное бюро расследований не имело достаточных доказательств участия Москвы в предвыборной кампании Трампа. При этом Барак Обама, находившийся в то время на посту президента США, санкционировал использование госаппарата для подавления скандала вокруг Клинтон и электронной переписки Госдепартамента, утверждается в тексте.
Ранее на Западе «рассекретили» компромат разведки России на Хиллари Клинтон. Служба внешней разведки (СВР) России якобы располагала секретной информацией о том, что Клинтон принимала сильные транквилизаторы для стабилизации своего психоэмоционального состояния во время президентской предвыборной кампании 2016 года.