Санду ради власти пойдет по сценарию Зеленского с военным положением

Бобкова утверждает, что Молдавия может стать очередной разменной монетой в руках Запада в противостоянии с Россией. Она отметила, что республика не является членом НАТО, а значит, может устроить военный конфликт, не втягивая напрямую альянс. Социолог считает, что Санду будет всеми силами стараться удержать власть в своих руках, поэтому от нее можно ожидать даже самых отчаянных шагов. Выборы в Молдавии намечены на конец сентября этого года.