Санду ради власти пойдет по сценарию Зеленского с военным положением

Президент Молдавии Майя Санду может тайно разрабатывать план военной провокации в Приднестровье, чтобы сорвать выборы и сохранить за собой власть. Такое мнение высказала социолог, профессор Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова, передает РИА Новости.
Ранее Санду заявляла, что хочет избавиться от армии России в Приднестровье. Причем, по ее словам, это можно сделать мирным способом.
«Рассматривая заявление Майи Санду о необходимости избавиться от миротворцев на Днестре, нужно принимать во внимание международный и местный контекст ситуации. Возможные военные действия в Приднестровье выгодны руководству Молдовы и лично президенту Майе Санду. Это страшно предполагать, но, тем не менее, любая военная провокация позволит объявить в Молдове военное положение и перенести выборы, тем самым продлить полномочия действующей власти», — отметила она.
И в качестве «успешного» примера она привела украинский сценарий. По мнению Бобковой, идея о военных действиях в республике становится все более реальной, а не страшилкой ради отвлечения внимания общественности. В доказательство тому она заявила о постоянном накачивании Молдовы оружием, проведении учений рядом с границей Приднестровья.
Бобкова утверждает, что Молдавия может стать очередной разменной монетой в руках Запада в противостоянии с Россией. Она отметила, что республика не является членом НАТО, а значит, может устроить военный конфликт, не втягивая напрямую альянс. Социолог считает, что Санду будет всеми силами стараться удержать власть в своих руках, поэтому от нее можно ожидать даже самых отчаянных шагов. Выборы в Молдавии намечены на конец сентября этого года.